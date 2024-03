- Doskonale rozumiem Wojtka w tej sytuacji. Jak grasz spotkanie, masz nad nim pełną kontrolę i tracisz jedną bramkę, to może zdenerwować, bo to jest taka chwila dekoncentracji" - wyjaśnił dosadnie przed kamerą TVP Sport. Zachowanie "Szczeny" to także sygnał, jak ważne dla drużyny są występy i rezultat w barażach. "To pokazuje, że w kolejnym meczu tak koncentracja będzie naprawdę istotna. Jako drużyna nie spisaliśmy się dobrze przy tej sytuacji. Myślę, że należy zachować chłodne głowy. Zrobiliśmy to, co trzeba było - skomentował wybuch kolegi Robert Lewandowski.