Wbija bolesną szpilę Michałowi Probierzowi po Euro 2024. "Wstyd i blamaż"

Muniek Staszczyk o roli Michała Probierza w reprezentacji Polski. Nie gryzł się w język

"To jest masakra, że reprezentacja ani sobie, ani nam, kibicom, nie dała choćby jeszcze jednego meczu z emocjami. Już po dwóch spotkaniach odpadliśmy z turnieju. Niby polska klasyka, ale ja jednak dałem się nabrać na Probierza. Na początku myślałem, że może coś z tego będzie. Sparingi wyglądały nieźle, wyglądało na to, że trener zrobił przegląd zawodników, wpuszczał młodych, ale turniej brutalnie to zweryfikował. Na domiar złego, po meczu z Austrią Probierz mówił, że nie ma sobie nic do zarzucenia. Po spotkaniu, w którym zawodnicy nie walczyli, grali pasywnie, nie zostawili na boisku serducha. Trener ma fajny garnitur i super sygnet, pewnie też fajnie gra w golfa, a pod względem piłkarskim mecz z Austrią to był wstyd i blamaż" - oznajmił.