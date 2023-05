Ważny krok w karierze kadrowicza. Ekspert zdradza czego może się spodziewać

Skóraś może od razu wskoczyć do pierwsze jedenastki

Club Brugge przystępował do obecnego sezonu w nadziei na zdobycie mistrzowskiego tytułu, jednak kampania zdecydowanie nie ułożyła się po ich myśli. Na cztery kolejki przed końcem zajmują oni bowiem czwarte miejsce w grupie mistrzowskiej ze stratą aż dwunastu punktów do lidera Antwerpii i jedenastu do miejsca premiowanego awansem do Ligi Mistrzów.