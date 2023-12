Ważne zwycięstwo Polski. Ukrainki pokonane. Jest awans!

Reprezentacja Polski kobiet w dywizji B Ligi Narodów prezentuje się naprawdę bardzo dobrze. Nasza kadra po czterech meczach miała 10 punktów na koncie i awans już na wyciągnięcie ręki. Do wejścia do dywizji B naszej reprezentacji potrzebne było tylko i aż zwycięstwo na wyjeździe z Ukrainą. Biało-Czerwone osiągnęły cel i pokonały Ukrainki skromnie 1:0, ale to oznacza, że w przyszłej edycji nasza reprezentacja zagra w dywizji A Ligi Narodów.