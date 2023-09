Ważne wieści ws. umowy Probierza. Oto kluczowy zapis. A jednak

Na konferencji prasowej prezentującej Michała Probierza jako nowego selekcjonera reprezentacji Polski dowiedzieliśmy się, że jego umowa będzie obowiązywać aż do połowy 2026 roku. To by oznaczało, że Polski Związek Piłki Nożnej dał mu olbrzymi kredyt zaufania. Jakub Seweryn z portalu Sport.pl informuje jednak, że w kontrakcie szkoleniowca znalazł się jeden ważny zapis, który może zostać wykorzystany w razie niepowodzenia Probierza w kwalifikacjacj do Euro 2024.