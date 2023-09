Ważne wieści ws. nowego selekcjonera. Możliwy wielki powrót do kadry

Ogłoszenie nazwiska nowego selekcjonera reprezentacji Polski zbliża się wielkimi krokami. W tym momencie głównymi kandydatami do objęcia tego stanowiska są Marek Papszun i Michał Probierz. Wszystko wstazuje na to, że Cezary Kulesza swoją decyzję ogłosi podczas konferencji prasowej w najbliższą środę. Tymczasem "Przegląd Sportowy Onet" informuje, ze jeden ze wspomnianych trenerów pracuje, jak by to właśnie on zaraz miał zostać nowym szefem naszej kadry.