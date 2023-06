UEFA chce całkowicie zmienić zasady kwalifikacji do mistrzostw świata w związku z ich poszerzeniem i podała propozycję formuły, według której mają zostać rozegrane. W porównaniu do walki o ostatni mundial w Katarze grup będzie więcej, a liczba zespołów w nich i zarazem meczów do rozegrania - mniejsza. Ścieżką do wejścia na mundial 2026 roku będzie również Liga Narodów, więc przed Polską otwiera się duża szansa.