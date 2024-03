Ważne wieści, Cezary Kulesza ogłasza. Oto rywale reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski zagra z Ukrainą i Turcją. Mecze 7 i 10 czerwca

Cezary Kulesza poinformował w środę, że nasza kadra narodowa ma już zakontraktowane dwa sparingi , które mogą okazać się konfrontacjami przygotowującymi do finałów EURO. 7 czerwca sprawdzi się na tle Ukrainy, a trzy dni później Turcji. Oba mecze zaplanowano w naszym kraju. Wieści te 61-latek określił "kolejnymi powodami do radości dla kibiców".

Przy okazji prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej pogratulował Robertowi Lewandowskiemu i Jakubowi Kiwiorowi awansu do ćwierćfinałów Ligi Mistrzów. Przypomnijmy, że we wtorkowy wieczór FC Barcelona pokonała SSC Napoli 3:1 (4:2 w dwumeczu), a Arsenal odrobił straty z Porto, doprowadzając do dogrywki, a zwycięzcę wyłonił konkurs rzutów karnych. Angielski zespół wyeliminował portugalski. Możliwe, że nasi rodacy trafią na siebie - w piątek o 12:00 w szwajcarskim Nyonie losowanie pozostałej części drabinki rozgrywek. Każdy zespół będzie mógł zostać dolosowany do któregokolwiek innego, nie będzie żadnych obostrzeń.