Ważne dni dla polskiej piłki, a tymczasem... Decyzja Fernando Santosa narazi go na krytykę

Odkąd Fernando Santos jest selekcjonerem reprezentacji Polski, obejrzał łącznie trzy spotkania polskich klubów - wszystkie w PKO BP Ekstraklasie . Po marcowym zgrupowaniu Portugalczyk wrócił do swojej ojczyzny i podjął decyzję o pozostaniu w niej do przyszłego weekendu.

Trener zdecydował, że nie wróci do Polski bezpośrednio po zakończeniu Świąt Wielkanocnych . Na jego decyzję nie wpłynął fakt, że w czwartek i w niedzielę zostaną rozegrane dwa niezwykle ważne mecze z udziałem polskich drużyn.

Ważny tydzień polskiej piłki bez udziały Fernando Santosa

Według informacji podanej przez Bartłomieja Kubiaka , Polski Związek Piłki Nożnej nie naciska na Fernando Santosa , aby ten w tym tygodniu wrócił do Polski i osobiście przyglądał się meczom polskich klubów.

Do tej pory Portugalczyk obejrzał trzy mecze polskiej Ekstraklasy : L echia Gdańsk - Widzew Łódź (0:0), Wisła Płock - Lech Poznań (0:1) i Legia Warszawa - Cracovia (2:2) .

Reprezentacja Polski rozegrała pod wodzą Fernando Santosa dwa spotkania. Pierwsze z nich zakończyło się rozczarowującą porażką z Czechami 1:3. Drugie to zwycięstwo nad Albanią 1:0. Styl, w jakim "Biało-Czerwoni" zdobyli komplet punktów w tamtym spotkaniu pozostawiał jednak wiele do życzenia. Można przewidywać, że wpływ Portugalczyka na naszą kadrę będzie widoczny dopiero od kolejnych spotkań. 20 czerwca Robert Lewandowski i spółka rozegrają mecz z Mołdawią.