Ważna wiadomość dla Polaków. Wszystko jasne, trafiają na sędziego, który "wygryzł" Marciniaka

Polski arbiter wcześniej był głównym rozjemcą w finale mistrzostw świata czy Ligi Mistrzów , do kolekcji brakowało mu najważniejszego meczu mistrzostw Europy.

Pierwszoplanową postacią był tym razem Letexier . Nominację dla 35-letniego Francuza na rozjemcę w najważniejszym meczu roku odebrano z zaskoczeniem. Marciniak podszedł do tematu z dystansem i wypełnił swoje obowiązki bez publicznego narzekania.

Reprezentacja Polski. Najpierw Szkocja, potem Chorwacja w Lidze Narodów

Zarówno my, jak i nasz najbliższy rywal, mamy coś do udowodnienia po ostatnich mistrzostwach Europy. Obie drużyny nie wyszły bowiem z grupy, odpadając jako pierwsze.

- Euro to rozczarowanie, szczególnie jak się odpada tak jak my i Szkoci. Teraz przed nami już zupełnie inne mecze, o Euro zapominamy. Trener Steve Clarke potrafi budować drużynę. Szkocja jest zorganizowana, jeden walczy za drugiego. Tego musimy się spodziewać. Dla nas będzie to ciekawe spotkanie, przetarcie, zobaczenie, jak ta nasza praca funkcjonuje w porównaniu z innymi drużynami europejskimi" - powiedział podczas środowej konferencji prasowej Michał Probierz, selekcjoner reprezentacji Polski.