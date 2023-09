Ważna rozmowa Michała Probierza. Dzwonił do Roberta Lewandowskiego

O rozmowach z Probierzem mówią sami piłkarze. W wywiadach z różnymi redakcjami o kontakcie z nowym selekcjonerem wspominali nie tylko liderzy kadry, ale także zawodnicy, którzy do niej dopiero aspirują, w tym Filip Marchwiński czy Michał Rozmys. Z Probierzem miał okazję porozmawiać także Grzegorz Krychowiak i właśnie ta konwersacja finalnie skłoniła go do podjęcia decyzji o rezygnacji z dalszych występów w drużynie narodowej - selekcjoner miał poinformować go, że nie widzi go w zespole narodowym na najbliższe mecze eliminacji Euro 2024.