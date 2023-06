Ważna deklaracja Fernando Santosa. Dotyczy Błaszczykowskiego

Wspaniała kariera Kuby

Błaszczykowski: Chciałbym by czas płynął wolniej

Błaszczykowski podczas konferencji przyznał: "To, co jest widoczne, to czas, który się nie zatrzymuje, idzie do przodu. Widzę to codziennie stojąc rano przed lustrem. I cóż, taka jest kolej rzeczy, chociaż ciężko jest to zaakceptować. Musimy jednak zaakceptować, musimy żyć przyszłością, a nie tym, co było. Tylko tak mamy wpływ na to, aby coś w swoim życiu zmienić".