Ważą się losy Polaków w barażach. Jedna wielka niewiadoma, to może być scenariusz marzeń

Mecz z Czechami był spotkaniem ostatniej, dość wątłej, szansy na to, by przedłużyć nasze nadzieje awansu na Euro 2024. Nawet zwycięstwo nie dawało pewności, ale pozwalało łudzić się, że jeszcze może się udać. Ostatecznie jednak podopieczni Michał Probierza zremisowali to spotkanie 1:1 i po końcowym gwizdku na Stadionie Narodowym w Warszawie już wiedzieliśmy, że zostały nam tylko baraże.

Polakom zostało tylko czekać. Ważą się nasze losy w barażach

Do tego jednak konieczna jest odrobina szczęścia. Jak na razie los nam sprzyja, bo udało się uniknąć większości potęg. Co prawda wspomniani Chorwaci nadal nie są w 100% pewni awansu, ale mają wszystko w swoich rękach i nie powinni mieć kłopotu z pokonaniem Armenii na swoim stadionie.

Zostaje zatem ostatnia niewiadoma, czyli Włosi. "Azzurri" mają przed sobą ostatni mecz, w którym stoczą bezpośrednią walkę o awans z Ukrainą. Spotkanie odbędzie się na BayArena w Leverkusen, gdzie w roli gospodarza wystąpią nasi wschodni sąsiedzi. W lepszej sytuacji są jednak włoscy zawodnicy, bowiem im do awansu wystarczy remis. Ukraina musi wygrać, co nie będzie łatwe, bo do tej pory sposób na Italię, i to dwukrotnie, znaleźli tylko Anglicy.