⁠Ważą się losy kadry Probierza. UEFA się waha, Polacy czekają na kluczowy komunikat

Euro 2024 już za nami, ale na horyzoncie już majaczą kolejne wyzwania dla reprezentacji Polski . Biało-czerwoni we wrześniu rozpoczną zmagania w Lidze Narodów, gdzie trafili do wyjątkowo wymagającej grupy. Znalazły się w niej Szkocja , Portugalia i Chorwacja. A od wyników w Lidze Narodów zależeć może przyszłość kadry Michała Probierza.

W grudniu odbędzie się losowanie grup eliminacyjnych do Mistrzostw Świata 2026. Po raz pierwszy od lat turniej został poszerzony o kolejnych uczestników - na mundialu zobaczymy aż 48 reprezentacji narodowych . Dla drużyn z Europy pojawiło się więcej miejsc, ale wcale nie oznacza to, że o awans będzie łatwiej. Kluczowe może okazać się, z którego koszyka będziemy losowani.

Biało-czerwoni w trudnym położeniu. Losowanie grup eliminacji MŚ może być bolesne

Na ten moment zajmujemy miejsce w "drugim koszyku" co oznacza, że nie unikniemy starcia z jedną z europejskich potęg. Miejsce odzwierciedla ranking FIFA, a w nim biało-czerwoni spadli nie tak dawno na 28. pozycję . Wyprzedzają nas m.in. Ukraina, Turcja, czy Austria , z którą mieliśmy okazję się mierzyć w Niemczech. Polacy po słabym meczu przegrali 1:3.

Statystycy wyliczyli, że Polska ma zaledwie 0,3 procent szans na "załapanie się" do pierwszego koszyka. Wymienieni wyżej rywale musieliby zacząć notować serię gorszych rezultatów w Lidze Narodów, a my seryjnie wygrywać. Czy jest to jednak możliwe? Istnieje jednak jeszcze jeden scenariusz, który zakłada dużo bardziej pozytywne dla Polaków rozwiązanie.