Walijczycy krótko po bolesnej porażce z Polakami. Zwrócili się do "Biało-Czerwonych". I to po polsku

Reprezentacja Polski po serii rzutów karnych pokonała Walię i awansowała do tegorocznych mistrzostw Europy. I chociaż Walijczycy mają prawo czuć się rozczarowani tym rozstrzygnięciem, to i tak zachowali klasę. Świadczy o tym wpis zamieszczony na oficjalnym profilu walijskiej reprezentacji, która w kilku słowach podsumowała to, co działo się na boisku w Cardiff. I przy okazji zwróciła się do polskiej kadry.