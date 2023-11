Reprezentacja Polski pod wodzą Fernando Santosa znacznie skomplikowała sobie szanse na bezpośredni awans na Euro 2024 (a - jak już teraz wiadomo - niedawnym remisem z Czechami ostatecznie całkowicie je pogrzebała), ale Portugalczyk niemal do końca zapewniał, że ani myśli podać się do dymisji . Tak czy inaczej, decyzją PZPN i Cezarego Kuleszy, we wrześniu pożegnał się z posadą. W oficjalnym komunikacie zacytowano grzecznościową wypowiedź trenera.