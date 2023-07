Kompromitującą porażką z Mołdawią reprezentacja Polski nie tylko rozdrażniła kibiców, ale także - a może przede wszystkim - skomplikowała sobie sytuację w grupie kwalifikacyjnej do Euro 2024. "Biało-Czerwoni" wciąż mają szansę na grę w mistrzostwach Europy w Niemczech, natomiast teraz nie ma już miejsca na jakiekolwiek błędy i pomyłki.

Robert Lewandowski i spółka nie pierwszy raz są w trudnym położeniu. Podobnie było przed eliminacjami do mundialu w Katarze. Wówczas sprawę pogorszył Paulo Sousa, który niespodziewanie na krótko przed ważnymi meczami zrejterował i podpisał kontrakt z brazylijskim Flamengo. Zadra w sercach i pamięci fanów pozostała. Trudno zatem się dziwić, że gdy pojawiły się przesłanki, jakoby historia teraz mogła się powtórzyć, potraktowane zostały poważnie.

W niedzielę media obiegła wieść, wedle której Fernando Santos rozpoczął negocjacje transferowe z saudyjskim Al-Shabab . Zasugerowano, że niebawem strony dojdą do porozumienia i portugalski szkoleniowiec opuści Polskę.

Na rewelacje zareagował Polski Związek Piłki Nożnej , który oświadczył, że trener obecnie przebywa na urlopie, a wcześniej nic nie wspominał o tym, że ma zamiar zrezygnować z prowadzenia kadry. Później komunikat wydał jeszcze szef federacji, Cezary Kulesza . "Nieprawdą są doniesienia medialne o tym, że Fernando Santos zamierza zrezygnować z prowadzenia naszej kadry" - wyjaśnił.

Mam krótką wiadomość od trenera Santosa dla wszystkich kibiców reprezentacji Polski: 'Mam ważny kontrakt z drużyną narodową i nic w tej sprawie się nie zmieniło. Liczę na Wasze wsparcie w walce o Mistrzostwa Europy!' ~ dodał.

Nie przekonał jednak wszystkich. Kibice, którzy przez afery zdają się tracić zaufanie do reprezentacji i związku, wciąż niepewnie podchodzą do sprawy. Także Portugalczycy nie zamykają tematu ewentualnego transferu Santosa do Arabii Saudyjskiej, choć opierają się na najwyraźniej wątpliwej argumentacji.

Portugalczycy: "Fabrizio Romano odejście trenera do Al-Shabab uznał za rzecz oczywistą". Coś jest nie tak

Jeden z najpopularniejszych portali informacyjnych w Portugalii - Record - opublikował materiał, który zatytułowano: "Fernando Santos może być w drodze do Arabii, a polska federacja reaguje: 'Jest na urlopie'". W treści przywołano całą sprawę i zaznaczono, że szkoleniowiec niebawem może podpisać umowę z Al-Shabab.

Przytoczono oświadczenie PZPN, a następnie - na "dowód", że Santos miał jednak dogadać się z klubem z Arabii Saudyjskiej - powołano się na Fabrizia Romano. To dziennikarz doskonale zorientowany w globalnym piłkarskim rynku transferowym. Publikowane przez niego wiadomości są bardzo wiarygodne, a zapowiadające transfery hasło "here we go" stało się już kultowe. Zresztą to właśnie Włoch w styczniu potwierdzał rozmowy Portugalczyka z reprezentacją Polski.

Teraz, według portugalskiego Recordu, znów miał zabrać głos na temat Santosa. "Fabrizio Romano, włoski dziennikarz specjalizujący się w transferach, odejście trenera do Al-Shabab uznał za rzecz oczywistą" - czytamy.

Rzecz w tym, że potwierdzenia Romano o przejściu Santosa do Arabii Saudyjskiej w sieci nie ma. Co prawda po Twitterze krąży wpis o treści: "Tak. To prawda. Fernando Santos przechodzi do Al-Shabab. Here we go", i nawet wygląda stosunkowo wiarygodnie, bo firmowany jest nazwiskiem włoskiego dziennikarza oraz jego zdjęciem, natomiast nie pochodzi z oficjalnego konta prowadzonego przesz Fabrizia.

Trudno powiedzieć, czy to na ten właśnie wpis "nieprawdziwego" Romano powołują się Portugalczycy. Można jednak spodziewać się, że temat wcale nie ucichnie.

