Przed meczem Polski z Austrią faworytem są właśnie Austriacy, ale już nie tak wyraźnym, jak jeszcze kilka tygodni temu. Mecz z Holandią pokazał, że z Polską trzeba się dziś liczyć. Niemniej jednak Austria również ma sporo atutów, ale także wad. O tym, na co trzeba uważać i gdzie szukać swoich szans porozmawialiśmy z Mieszko Pugowskim , prowadzącym konto "Austriacka Piłka" na Twitterze oraz Christophem Gailerem dziennikarzem portalu "Sport1.de".

Mecz o wszystko na Euro 2024. Polska ma jedną dużą przewagę na Austrią

Ci zapowiadają, że Biało-Czerwonych czeka bardzo trudna przeprawa, a największym zagrożeniem jest pressing stosowany przez rywali. - Bez zaskoczenia - najlepsze cechy to pressing i drużynowość. Gdyby ta kadra miała opierać się na indywidualnościach, to o kwalifikacje na turnieje byłoby ciężko, co pokazały, chociażby ostatnie lata - mówi nam Pugowski. - Intensywność gry z piłką i cały wpływ nauki gry w stylu Red Bull-Football, jaki wywiera sam Rangnick jako były twórca odnoszącej sukcesy filozofii Red-Bulla - dodał dziennikarz z Austrii.