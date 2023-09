W kadrze nie ma miejsca na grę w chowanego

Taki wywiad rzeczywiście był potrzebny, aczkolwiek - w mojej ocenie - powinien mieć miejsce znacznie wcześniej . Liderzy tej drużyny, na czele z kapitanem, powinni zmierzyć się z tym tematem zaraz po powrocie do Polski z Kataru. Nie zrobili tego, a większość z nich po mundialu nawet nie wróciła do kraju, tylko udała się na wakacje.

Dariusz Dziekanowski: Publiczne pieniądze nie na premie dla piłkarzy

Osobną kwestią jest to, że publiczne pieniądze nigdy nie powinny być wydawane (a nawet obiecywane) na premie dla zawodowych piłkarzy. Na tego typu nagrody budżet ma właśnie PZPN. Ubolewać można zatem, że taka propozycja nie została zatrzymana w żadnej z kolejnych instancji: począwszy od prezesa związku, poprzez selekcjonera i skończywszy na kapitanie, przez co przedostała się do szatni i zatruła atmosferę. Zamiast zdusić problem w zarodku pozwolono, by ten urósł do tak olbrzymich rozmiarów i był tematem dyskusji po wielu miesiącach.