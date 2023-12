W Anglii pamiętali o Grzegorzu Rasiaku. Co za reakcja legend

Cała trójka jest w podobnym wieku. Najstarszy jest Ferdinand (1978), rok młodszy Rasiak, a najmłodszy Crouch (1981). Polak na wyspach spędził siedem lat, ale w Premier League był tylko przez półtora sezonu. Zagrał zaledwie 15 razy i nie zdobył bramki , choć już w debiucie z Liverpoolem trafił do siatki, ale sędzia gola nie uznał.

Był wtedy piłkarzem Tottenhamu, do którego trafił po udanym sezonie w Derby County. Wtedy w 35 meczach zdobył 16 goli (siedem asyst). W Premier League sobie jednak nie poradził i wśród polskich kibiców stał się obiektem drwin. Jednak w Championship był cenionym zawodnikiem. Wystąpił tam w 170 meczach i strzelił 64 bramki.

Przeciwko Rio Ferdinandowi zagrał tylko raz, ale nie w Premier League, tylko w meczu Anglia - Polska (2:1) w eliminacjach mistrzostw świata w 2005 roku. W tym samym spotkaniu na boisko wszedł Peter Crouch. Obaj zawodnicy zagrali też we wspomnianym meczu piątej kolejki sezonu 2005/2006 Totteham - Liverpool , który był debiutem dla Rasiaka.

I właśnie Crouch w zabawie w telewizji TNT Sports polegającej na odgadywaniu nazwisk zapomnianych zawodników przypomniał sobie, kto jest na zdjęciu. "Z Southampton. Mam, mam. To Rasiak" Gdy padło nazwisko Polaka, także Ferdinad przypomniał sobie o 37-krotnym reprezentanci kraju. "O tak, to na pewno on" - śmiał się były zawodnik Manchesteru United.