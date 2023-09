W Albanii ogłaszają alarm. Narasta strach przed polskimi kibolami. "Znani z brutalnych ataków"

Albańskie media skutecznie rozniecają lęk przed polskimi kibicami, odliczając dni do meczu "Biało-Czerwonych" w Tiranie. Do konfrontacji, której stawką będą punkty w eliminacjach Euro 2024, dojdzie w niedzielnych wieczór. Na Bałkany wybiera się ok. półtora tysiąca fanów znad Wisły. Miejscowa policja pozostaje w stanie podwyższonej gotowości. Tymczasem... to kibole albańscy zdążyli udowodnić, że stanowią realne zagrożenie na stadionie i poza nim.