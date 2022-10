Uwaga na wyspiarzy! Michniewicz dwa razy najadł się wstydu

Obecny selekcjoner reprezentacji Polski, Czesław Michniewicz 7 lipca 2017 r. został szkoleniowcem biało-czerwonej młodzieżówki. Jego drużyna właściwie z marszu przystąpiła do gry w eliminacjach mistrzostw Europy. We wrześniu pokonała na wyjeździe Gruzję 3-0, by w październiku zremisować u siebie z Finlandią 3-3 i pokonać Litwę 2-0 w delegacji. Następnie, 10 listopada 2017 r. przyszedł czas na wyjazd to Torshavn, stolicy Wysp Owczych.