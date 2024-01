Selekcjoner reprezentacji Polski kilka razy podkreślał, że jego zdaniem największe braki nasza kadra ma w środku pola. Obecnie w drużynie narodowej nie ma defensywnego pomocnika, którego można byłoby określić mianem przynajmniej klasy europejskiej. Taką przez wiele lat był przecież Grzegorz Krychowiak . To na byłym reprezentancie Polski przez wiele lat opierała się gra naszej kadry w drugiej linii i był on absolutnie kluczową postacią.

Utalentowany Argentyńczyk z polskim paszportem. Niebawem zagra u Probierza?

Kolejnym takim przypadkiem może być Santiago Hezze . 22-letni piłkarz urodzony w Argentynie według Tomasza Włodarczyka z portalu "Meczyki.pl" otrzymał właśnie polski paszport, co sprawia, że może być już brany pod uwagę do gry w naszej kadrze. Zdaniem dziennikarza Polski Związek Piłki Nożnej zna młodego defensywnego pomocnika, ale dotychczas nie kontaktował się z nim z powodu braku formalnego pozwolenia na grę w naszej kadrze.

Obecnie sytuacja się zmieniła i Michał Probierz mógłby wysłać 22-latkowi powołanie na marcowe zgrupowanie. Pojawia się jednak jedno "ale". Hezze o polski paszport starał się bowiem nie z powodu swojej niesamowitej chęci gry w reprezentacji Polski, ale dlatego, że poprosił go o to jego klub. Olympiakos Pireus potrzebował zwolnienia miejsca dla piłkarza ze statusem non-UE i dzięki naturalizacji wychowanka Huracan to właśnie się zwolniło.