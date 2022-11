Ustalono arenę meczu Polska - Chile. Oficjalny komunikat PZPN

Spotkanie nie odbędzie się na PGE Narodowym , jak pierwotnie planowano, z powodu wykrytej wady jednego z elementów konstrukcji stalowo-linowej. Podtrzymywał on ważącą sześć ton iglicę. Defekt stwarzał potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia uczestników meczu oraz widzów.

- Przeniesienie meczu na inny obiekt to nie taka prosta sprawa. Jest do załatwienia sporo formalności. Jeśli znajdziemy nowy stadion, natychmiast to zakomunikujemy - mówił Interii w godzinach popołudniowych rzecznik PZPN i menedżer reprezentacji Jakub Kwiatkowski.