Uraz Michała Skórasia tuż przed mundialem. Trener zabrał głos

22-latek ucierpiał w starciu z piłkarzem rywali, Wojciechem Łaskim. Gracz Jagiellonii nieumyślnie zahaczył przeciwnika. Kontuzja Skórasia to kiepska wiadomośc dla reprezentacji Polski - co prawda rozegrał dotąd w jej barwach tylko jeden mecz (przeciwko Holandii w Lidze Narodów), ale w ostatnim czasie znajdował się w naprawdę wysokiej formie. Pokazał to między innymi w meczu Ligi Konferencji z Villarreal (3:0), w którym strzelił dwa gole.