Nie tak dawno awizowany do gry w polskiej ekstraklasie był Ion Nicolaescu. To zawodnik szczególny, bo strzelił Polsce dwa gole. To on wyprowadził Mołdawię ze stanu 0:2 do 2:2 i zmienił losy meczu. Miał znaleźć się w barwach Rakowa Częstochowa, ale na razie wciąż jeszcze tu nie trafił.