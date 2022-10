Ukraińcy szukają pracy dla Szewczenki. Polska jedną z głównych opcji

Po rezygnacji z Szewczenki na początku 2022 r. Genua wypłacała mu gigantyczną pensję, co stanęło na przeszkodzie w objęciu przez niego reprezentacji Polski. Kilka dni temu obie strony doszły jednak do porozumienia i Ukrainiec rozwiązał umowę z klubem, który spadł w poprzednim sezonie do Serie B.

Szewczenko doświadczeń trenerskich nie ma zbyt wielu. Składają się na nie prawie pięcioletnia praca z reprezentacją Ukrainy (awansował do ćwierćfinału Euro 2020) i nieco ponad dwa miesiące z Genui. Z 12 spotkań Serie A wygrał tam tylko raz i wyleciał z roboty 15 stycznia 2022 r.

Wszystko zależy od wyniku w Katarze

Jego kontrakt jednak wciąż obowiązywał. Zarabiał tam 2 mln euro netto za sezon. PZPN chciał, żeby Szewczenko objął naszą reprezentację, ale mógł mu zaproponować co najwyżej połowę tej kwoty. Genoa nie chciała polubownie rozstać się z Ukraińcem, który nie chciał zrezygnować z tak dużych pieniędzy, prezes Cezary Kulesza nie był w stanie mu ich zrekompensować i w efekcie reprezentację Polski objął Czesław Michniewicz.

Dziennikarze portalu football24.ua uważają jednak, że powrót do polskiej opcji w przypadku Szewczenki jest bardzo realny. Przypominają, że obecny selekcjoner biało-czerwonych ma w PZPN umowę tylko do końca tego roku. Jeśli biało-czerwonym nie powiedzie się na mistrzostwach świata w Katarze to niemal pewne jest, że zmienią selekcjonera, co jest poniekąd naszą tradycją, bo działo się tak przy okazji ostatnich mundial, w których graliśmy od 1986 do 2018 r.

"Jeśli Polska słabo się spisze w Katarze i będzie zmieniać selekcjonera, to faworytem będzie Szewczenko" - piszą Ukraińcy, przypominając, że ich legenda z wielkim entuzjazmem podchodziła do zimowych negocjacji z prezesem PZPN.

Wiekowy Lucescu

Inne możliwe warianty dla Szewczenki to walka o prezesurę w Ukraińskim Związku Piłki Nożnej (UAF), powrót do reprezentacji Ukrainy, bo z pracy Ołeksandra Pietrakowa kibice są niezadowoleni, a także objęcie swojego macierzystego klubu Dynama Kijów, które ostatnio ma problemy w lidze i nie awansowało do Champions League. Wszyscy przypominają też, że trener Mircea Lucescu ma już swoje lata (77) i największe sukcesy już dawno za sobą.

Ukraińcy uważają, że słabe wyniki w Genui przekreślają szanse Szewczenki na prace w silnym zagranicznym klubie. Pozostaje mu praca we własnym kraju, ewentualnie gdzieś w Europie Wschodniej, na Bliskim Wschodzie bądź USA.