Ujmujący wpis Casha po wstrząsie w kadrze. "Gdyby nie ty, przyjacielu..."

Matty Cash komentuje rozbrat PZPN z Jakubem Kwiatkowskim

"Gdyby nie Ty, przyjacielu, nie miałbym możliwości gry w tej reprezentacji. Co za dobry człowiek. Będzie nam Ciebie brakowało, przyjacielu" - napisał gracz pod zdjęciem przedstawiającym jego i Kwiatkowskiego podczas eliminacji do ubiegłorocznych MŚ w Katarze.

Te sformułowania odnosiły się oczywiście do faktu zaangażowania wieloletniego team managera reprezentacji w proces naturalizowania futbolisty, a konkretnie we wsparcie go w najróżniejszych kwestiach formalnych związanych z podjęciem się przez Casha gry dla "Biało-Czerwonych". Za to 26-latek bez wątpienia już zawsze będzie mu wdzięczny.