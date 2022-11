Ujawniono film z przemowy Michniewicza. "Musisz zmęczyć tych wszystkich Arabów"

- Będziemy grali dwójką napastników. Zastanawiałem się do końca, kto do "Lewego" najbardziej będzie pasował. Może "Świder"? Może Arek, może "Piona"? I tak wczoraj wieczorem jeszcze usiadłem, zacząłem zastanawiać się i mówię: Idealnym partnerem będzie dla niego... Milik - powiedział Michniewicz do piłkarzy.