Ujawniono ceny biletów na mecz z Albanią. Już wszystko jasne, kibice zaskoczeni

Reprezentacja Polski we wrześniu zmierzy się z Wyspami Owczymi oraz Albanią w ramach eliminacji do przyszłorocznego euro 2024. Polski Związek Piłki Nożnej poinformował kibiców o cenach biletów dla wszystkich chętnych, którzy z wysokości trybun mają zamiar dopingować "Biało-czerwonych". Podane kwoty zaskoczyły sympatyków kadry, ponieważ są one niższe niż na PGE Narodowym.