Wedle medialnych doniesień przyszłość Fernando Santosa na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski jest już przesądzona . Ma pożegnać się z kadrą jeszcze w tym tygodniu. Na razie jest po pierwszym po porażce w Albanii spotkaniu z Cezarym Kuleszą . Jak przekazał rzecznik PZPN, panowie rozmawiali o "zakończonym zgrupowaniu" oraz o "trudnej sytuacji, w której znalazła się reprezentacja Polski w eliminacjach do Euro 2024).

Nie będziemy mówić o szczegółach. Kolejne spotkanie przewidziano na ten tydzień i jeśli będziemy mieli coś do zakomunikowania, to zaprosimy państwa na spotkanie

"Ja mam się podać? Ani dziś, ani jutro. Zapytajcie prezesa. Jeśli uzna i zrozumie, że dalsza współpraca nie ma sensu, to porozmawia ze mną. Nie ma sensu do tego wracać, ja się nie podam do dymisji" - mówił.