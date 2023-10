Ujawnia, co naprawdę dzieje się reprezentacji Polski. "W takich sytuacjach żyją na walizkach"

Jakub B. Bączek, trener mentalny współpracujący z piłkarzami, ujawnia, że w reprezentacji Polski może być "bardzo duże ciśnienie". Z jednej strony Michał Probierz stara się odmłodzić zespół, z drugiej dysponuje zawodnikami, którzy mają w pamięci "zły czas dla polskiego futbolu". Tak naprawdę trudno jest im, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, kompletnie odciąć się od tego, co było. To nie wszystko. Do tego doszły nieoczekiwane problemy po meczu z Wyspami Owczymi.