UEFA wskazała potencjalne gwiazdy na 2024 rok. Wyróżniono dwóch Polaków

To zestawienie, w którym są młodzi gracze, którzy już trochę pokazali się, czy to na arenie międzynarodowej w klubach, czy też w reprezentacjach . Wszyscy mają 21 lat lub mniej. W poprzednich latach udało się przewidzieć kilka wielkich karier. Na liście byli np. Erling Haaland (obecnie Manchester City ), Rafael Leao ( AC Milan ), Jude Bellingham ( Real Madryt ) czy też Gavi (Barcelona).

Alfabetycznie pierwszy z nich to Ariel Mosór. Obrońca Piasta Gliwice w lutym skończy 21 lat. Na razie głównie mógł się pokazywać w Ekstraklasie. Od 2020 roku rozegrał w niej 76 spotkań, w tym 74 w śląskiej drużynie (debiutował w Legii). Do tego od lat jest powoływany do młodzieżowych reprezentacji, a w tej najstarszej - do lat 21 wystąpił już 15 razy.