​UEFA rozpoczęła procedurę wyboru gospodarza Euro 2028

Reprezentacja

Europejska Unia Piłkarska rozpoczęła we wtorek procedurę wyboru gospodarza mistrzostw kontynentu w 2028 roku. Krajowe federacje muszą zadeklarować swoje zainteresowanie do marca 2022 roku, a wskazanie organizatora turnieju nastąpi we wrześniu 2023.

