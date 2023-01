UEFA rezygnuje z kontrowersyjnych planów co do EURO. Zyskają inne rozgrywki

W przestrzeni medialnej od dłuższego czasu krążyły plotki o planach UEFA co do poszerzenia formatu mistrzostw Europy, gdzie liczba uczestników miałaby wzrosnąć z 24 do 32. Ten temat został poruszony w trakcie posiedzenia w Nyonie, a włodarze europejskiej centrali oficjalnie odrzucili taką zmianę, a także podjęli ważne decyzje co do formatu kolejnych edycji innych rozgrywek, Ligi Narodów.