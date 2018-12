Komitet Wykonawczy Europejskiej Unii Piłkarska (UEFA) w poniedziałek w Dublinie głosować będzie nad wprowadzeniem reformy w rozgrywkach klubowych na Starym Kontynencie. Zmiany nie dotyczą Ligi Mistrzów, zmodyfikują natomiast Ligę Europejską i utworzą nowe współzawodnictwo.

Format Champions League pozostanie taki sam jak dotychczas, tzn. 32 drużyny są dzielone na osiem grup, a później odbywa się faza pucharowa od 1/8 finału.

Według nowego projektu zmniejszyłaby się za to liczba uczestników LE - z 48 do również 32. Pozostałych 16 klubów trafiłoby do trzecich rozgrywek, wraz z 16 innymi zespołami. Ostatecznie w klubowych rozgrywkach w Europie uczestniczyłoby 96 drużyn, a nie 80 jak dotychczas. Zmiany miałyby obowiązywać od sezonu 2021/22.

Na razie nie wiadomo, jak wiele drużyn i z których lig miałoby trafić do LE i proponowanego trzeciego turnieju. Jak donosi agencja dpa, celem UEFA jest umożliwieniem "mniejszym" klubom uczestniczenia w podziale funduszy za udział w europejskich rozgrywkach.

Komitet Wykonawczy, którego członkiem jest prezes PZPN Zbigniew Boniek, ma podjąć w tej sprawie decyzję w poniedziałkowe popołudnie. Wcześniej, o godz. 14.30, odbędzie się losowanie półfinałów Ligi Narodów, w którym udział wezmą: Anglia, Holandia, Portugalia i Szwajcaria.

