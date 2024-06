Tysiące fanów i wielki "transfer" Szczęsnego. Kilku piłkarzy nie trenowało

Już podczas konferencji prasowej, w której udział wzięli Bartosz Slisz i selekcjoner Michał Probierz , słychać było dochodzące zza centrum prasowego głośne okrzyki i śpiewy. "Polska, Biało-Czerwoni" - intonowali fani. Ci, wchodząc na stadion, mogli skorzystać ze strefy gastronomicznej na obiekcie treningowym Hannoveru 96. Do zakupu była kiełbasa, frytki, inne przekąski, a do wypicia woda, piwo, czy napoje gazowane.

Turecki fan na treningu Orłów. "Szczęsny, come to Fenerbahce!"

- Szczęsny, come to Fenerbahce! - wykrzyczał.

To właśnie Szczęsny jako jeden z pierwszych piłkarzy podszedł do kibiców, by rozdawać autografy. Bramkarz w swoim stylu rozmawiał przede wszystkim z młodszymi fanami.