Tylko nie to. Lewandowski ściągnięty z boiska w 30. minucie. Ogromny niepokój

Z nieba do piekła - tak można opisać początek meczu Polska - Turcja w największym skrócie. "Orły" świetnie weszły w spotkanie, szybko wychodząc na prowadzenie. Już w 12. minucie Karol Świderski wykończył składną akcję naszej drużyny. Dalekie podanie posłał Jan Bednarek, piłkę przyjął Robert Lewandowski, a drugi ze snajperów umieścił ją w siatce.

Polska -Turcja: Robert Lewandowski opuścił boisko po 30 minutach

W 32. minucie na murawie usiadł Robert Lewandowski. Kapitan naszej kadry przyzwyczaił nas do końskiego wręcz zdrowia, to jeden z tych piłkarzy, którego kontuzje omijają. Kiedy więc on przerwał grę, niepokój na stadionie był naprawdę duży.