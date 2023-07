Turecka riwiera stanie się polska? Transfery reprezentantów

Kałuziński i Buksa zagrają w Antalyasporze

Adam Buksa z kolei ma już na koncie występy w seniorskiej reprezentacji Polski - zdobył do tej pory 5 goli w 9 meczach, natomiast jego poprzedni sezon we francuskim RC Lens był wybitnie nieudany. Na boisku przebywał jedynie 93 minuty, podczas których nie zdołał trafić do siatki, a dla napastnika to obowiązek.