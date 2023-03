Początek był naprawdę trudny. To był okres covidowy i był to dziwny czas. Nie mogliśmy wtedy trenować całym zespołem, tylko indywidualnie. Nie znałem języka, co było dodatkowym utrudnieniem. Kiedy trafiłem do Polski pamiętam, że było zimno. Do tego inna kultura. Wszystko było dla mnie trochę inne, ale czas grał na moją korzyść. Drużyna i sztab sprawili, że było mi znacznie łatwiej się tutaj zaadaptować. Tak wyglądały moje pierwsze miesiące w Rakowie. Potem zaczęła się liga, krok po kroku zaczynałem więcej grać, a trener coraz bardziej mi ufał. Myślę, że skoro jestem tutaj już trzy lata i czuję się dobrze, to jest dobry znak

~ Ben Lederman w rozmowie z oficjalną stroną Rakowa Częstochowa