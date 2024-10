Już w 5. minucie po kapitalnej akcji na listę strzelców wpisał się Piotr Zieliński . Pomocnik przypieczętował w ten sposób świetny początek Biało-Czerwonych, którzy odważnie weszli w mecz i zepchnęli Chorwatów do defensywy. Ci wyglądali na mocno zaskoczonych i nieco wręcz przytłoczonych. Szybko odzyskali jednak rezon.

Kompromitacja polskiej defensywy na Narodowym. Trzy gole w siedem minut

Mocno oszołomieni Polacy mieli gigantyczne problemy z odpowiednim ustawieniem się i koncentracją. A to była woda na młyn dla rozpędzonych Chorwatów. W 26. minucie Sucić wcielił się w rolę dogrywającego, a na 3:1 trafił Martin Baturina. Była to prawdziwa kompromitacja naszych obrońców. Mocno rozczarowany na ławce rezerwowych siedział Robert Lewandowski. 36-latek nie wybiegł na boisko w wyjściowym składzie, co Michał Probierz tłumaczył lekkim urazem.