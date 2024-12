Trwało losowanie z udziałem Polski i nagle takie ogłoszenie. Wielki problem UEFA

Na wiosnę 2025 roku rozpoczną się eliminacje do MŚ 2026 - i już 13 grudnia Polacy poznali swoich rywali w tych zmaganiach, a będą nimi Hiszpania lub Holandia (to zależy od rozstrzygnięć w LN), Finlandia, Litwa i Malta. Można powiedzieć, że to "nudne" (w tym przypadku - na szczęście) zestawienie w porównaniu z tym, co zadziało się w grupie K.

