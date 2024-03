Trwa walka z czasem. Filar kadry ma kłopot. Pojawiło się nagranie

Po tym, jak Matty Cash z powodu urazu musiał opuścić zgrupowanie, kibice reprezentacji Polski z niecierpliwością czekają na wieści w sprawie zdrowia Przemysława Frankowskiego. We vlogu na kanale "Łączy Nas Piłka" do sprawy odniósł się sam zainteresowany, przepytany akurat w czasie wizyty u jednego z członków sztabu medycznego.

Dobra strzelecka passa Frankowskiego

- Cieszę się, że w kadrze mamy sztab medyczny na najwyższym poziomie, to mam nadzieję, że mnie doprowadzą. Co chwila działamy, co chwila jestem w gabinetach, miałem dziś rano basen, po południu mam rower i pomału idziemy do przodu - odpowiada 28-latek na temat swojej rehabilitacji.