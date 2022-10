Trudny rywal na początek eliminacji. Znamy szczegółowy terminarz kadry

W niedzielę 9 października we Frankfurcie odbyło się losowanie eliminacji do mistrzostw Europy, które w 2024 roku rozegrane zostaną na niemieckich boiskach. Polacy trafili do grupy E, w której zmierzą się z Czechami, Albanią, Wsypami Owczymi i Mołdawią. Jak poinformował menedżer kadry Jakub Kwiatkowski, pierwszy mecz eliminacji rozegramy na wyjeździe z naszymi południowymi sąsiadami.