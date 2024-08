Trudno trafić za logiką Probierza

Generalnie trudno jest trafić za pomysłami i logiką Probierza. Mamy w kadrze oczywiście spore grono sprawdzonych zawodników, mamy nowe twarze (Bartosz Mrozek, Mateusz Kowalczyk), są też tacy, którzy od jakiegoś czasu nie grają regularnie w swoich klubach (np. Kiwior), ale z drugiej strony zaproszeń nie dostali inni niegrający, którzy do niedawna byli w lub blisko pierwszej jedenastki (Salamon czy Romańczuk) . Z piłkarzami, którzy nie grają w klubach zazwyczaj wiążą się kontrowersje. No bo jak zawodnik, który nie ma miejsca w drużynie klubowej ma prezentować się dobrze w drużynie narodowej? Te braki w regularności zazwyczaj w reprezentacji widać wyraźnie. Tutaj trener sporo ryzykuje.

Ktoś powie - Probierz jest selekcjonerem, ma prawo do swoich autorskich wyborów. Oczywiście, taka jest rola i praca selekcjonera, ale na razie trudno być przekonanym, że dokonywał samych trafnych wyborów i na pewno tak będzie również tym razem. Moim zdaniem w swoich eksperymentach Michał Probierz częściej pudłował niż oczarowywał wyczuciem.

Wracając do decyzji Wojtka - jego decyzja jest dla mnie dużym zaskoczeniem, bo były już bramkarz Juventusu mógł jeszcze spokojnie grać na wysokim poziomie przez kilka sezonów. Trzeba jednak przyznać, że władze turyńskiego klubu nie potraktowały go fair. Wojtek na to nie zasłużył. Mam nadzieję, że jego decyzja o zakończeniu kariery nie została podjęta pod wpływem złości czy rozgoryczenia takim obrotem spraw. Ofert przecież mu nie brakowało, mógł wybierać kluby z czołowych lig Europy, czy USA, gdzie byłby mocnym punktem.