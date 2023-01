Od tego czasu trwa wytężony proces poszukiwań następcy. Ten ma realizować oczekiwany scenariusz, by wyniki sportowe szły w parze ze stylem, prezentowanym w meczach przez "Biało-Czerwonych".

Trenerzy odrzucają reprezentację Polski? "Odmówili po obejrzeniu naszych spotkań"

Podczas sobotniej Gali Mistrzów Sportu na Najlepszego Sportowca Polski 2022 roku, gdzie triumfowała Iga Świątek , Kulesza został odpytany przez reportera Polsatu na temat stanu faktycznego na dzień dzisiejszy. Najważniejszym stwierdzeniem było to, że na biurko prezesa pozostają już tylko wyselekcjonowane kandydatury, a teraz wszystko zależy od przebiegu negocjacji.

- Chciałbym tylko przypomnieć, że każdy trener ma menadżera, po dwóch prawników. Umowa, która idzie do weryfikacji jest tam weryfikowana kilka dni, Ci odsyłają ją z poprawkami, my nanosimy swoje poprawki, więc jest to proces dłuższy. Mamy tematy jeśli chodzi o wynagrodzenie dogadane, ale zapisy, które są bardzo istotne, okazują się na koniec bardzo ważne - powiedział Kulesza.