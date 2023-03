Trenera Albanii zapytano o Fernando Santosa. Stanowcza odpowiedź Sylvinho

Sylvinho nie miał jeszcze okazji zadebiutować w nowej roli. Grupa eliminacyjna, w której rywalizują Polska czy Albania, liczy tylko pięć zespołów, co oznacza, że w każdej kolejce jedna ekipa pauzuje. W pierwszej serii padło właśnie na podopiecznych brazylijskiego trenera. Tym samym inauguracyjne starcie 48-latek zaliczy w Warszawie .

Polska - Albania: Sylvinho zadebiutuje w Warszawie

Dla albańskich piłkarzy debiut trenera jest dodatkową motywacją. Zapewniał o tym podczas niedzielnej konferencji prasowej napastnik Sokol Cikalleshi . - Skoro to debiut, tym bardziej powinniśmy się postarać. Chcemy dać naszemu trenerowi powody do tego, aby mógł uśmiechać się po ostatnim gwizdku - powiedział zawodnik.

Atmosfera w obozie rywali Polaków wygląda na dobrą. Sylvinho z zapałem zabrał się do pracy i, wiedząc, że ma mało czasu, nie zamierzał marnować ani chwili. - Jesteśmy gotowi. Pracowaliśmy przez ostatnie dwa miesiące bardzo intensywnie. Udało mi się zrozumieć, jak grają i jak funkcjonują poszczególni gracze albańskiej reprezentacji. Wprowadziliśmy specjalny monitoring, aby zdobyć jak najlepszą wiedzę. Pracował nad tym cały sztab. To wszystko, tych kilka miesięcy, sprowadza się teraz do jednego dnia. W poniedziałkowy wieczór chcemy wybiec na murawę, cieszyć się grą i robić swoje. Po poznaniu zawodników, przedstawieniu im mojej filozofii, czas sprawdzić się w końcu w warunkach meczowych - tłumaczył selekcjoner.