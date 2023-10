Trener Probierz już nie ukrywa, jaki ma cel. To będzie absolutny przełom w kadrze

To zatem rzadka i w sumie dość cenna okazja, by Polska uczyła się gry bez Roberta Lewandowskiego w meczach o stawkę. 35-letni kapitan polskiej kadry kiedyś wszak karierę zakończy i Polska stanie się wtedy osamotniona.

Nowy selekcjoner Michał Probierz jakby zdawał sobie z tego sprawę i do pierwszego zgrupowania podszedł odważnie. Powołania do kadry dostało sześciu piłkarzy, którzy nigdy dla pierwszej reprezentacji nie grali: Marcin Bułka, Patryk Dziczek, Filip Marchwiński, Patryk Peda i Jakub Piotrowski i Bartłomiej Wdowik. Bułka i Wdowik to zawodnicy powołani w ostatniej chwili, w niedzielny wieczór, aby zastąpić Bartłomieja Drągowskiego i Tymoteusza Puchacza.