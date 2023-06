Trener Niemców od razu wspomniał o Polaku. Nie był to Lewandowski

Czy można było wymarzyć sobie lepsze i bardziej symboliczne pożegnanie Jakuba Błaszczykowskiego z reprezentacją Polski ? Ostatni, 109. mecz naszego skrzydłowego w biało-czerwonych barwach przypadł na mecz z Niemcami . Mecz, co ważne, wygrany dzięki bramce jego imiennika - Jakuba Kiwiora .

Nie byłoby jednak tej prestiżowej - mimo towarzyskiej rangi spotkania - wygranej, gdyby nie kapitalna forma Wojciecha Szczęsnego . Niemcy aż dziesięciokrotnie celnie uderzali na naszą bramkę, lecz golkiper Juventusu nie skapitulował, choć w kilku sytuacjach rywale zmuszali go do wspięcia się na wyżyny swoich umiejętności.

Mecz Polska - Niemcy. Hansi Flick pochwalił Wojciecha Szczęsnego

- Pierwsza połowa nie wyszła nam tak, jak myśleliśmy. To nie było to tempo, nie takie zagrania z głębi pola, jakie powinny być. I nagle padła bramka 1:0 w standardowej sytuacji. Przy stałym fragmencie gry powinniśmy to inaczej rozegrać - powiedział Hansi Flick podczas pomeczowej konferencji prasowej.