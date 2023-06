Nie wiemy oczywiście jakich sposobów użył w przerwie Kleszczenko do zmotywowania swoich zawodników, ale wiemy za to, że okazało się nieprawdopodobnie skutecznie. Jego zespół po przerwie wyglądał jakby otrzymał zastrzyk nie tylko motywacji, ale przede wszystkim dodatkowych umiejętności , bo momentami sprawiał, że dużo wyżej notowani Polacy panicznie wybijali piłkę byle dalej od swojej bramki. To jednak na niewiele się zdało, bo Mołdawianie wypunktowali "Biało-Czerwonych", wprawiając w niesamowitą radość swoich kibiców.

Selekcjoner Mołdawii podsumowuje mecz z Polską. "Najsilniejszy rywal, jakiego pokonaliśmy"

Sam trener przyznaje, że również dał się porwać wirowi emocji. "Muszę przyznać, że spałem bardzo mało. Ale w takiej sytuacji to nic dziwnego. Emocje były ogromne. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że te wspomnienia zostaną już na zawsze i są niesamowicie pozytywne. W takiej sytuacji pewnie wiele osób nie mogłoby zasnąć. Spałem więc tylko trochę, ale warto było przeżyć coś takiego" - powiedział w rozmowie z Piotrem Koźmińskim. Z jego relacji wynika także, jak stopniowo zmieniało się nastawienie Mołdawian w tym meczu. Najpierw myśli, by nie stracić więcej goli, później, by zdobyć choć jednego, a po golu na 1-2 z każdą kolejną minutą rosło ich przekonanie o tym, że wcale nie trzeba meczu z Polską przegrać.